YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kdz Ereğli'de her noktaya hizmet gidiyor

Kdz Ereğli'de her noktaya hizmet gidiyor



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal mahallelerde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek 35 bin ton daha asfalt dökeceklerini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Haziran ayı ortasında başladığı 2017 yılı asfalt çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 25 bin ton asfalt döküldüğünü söyleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, "Bu yıl 60 bin ton sıcak asfalt,70 bin metrekarelik alanda ise emülsiyon asfalt çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz bu kapsamda bugüne kadar 25 bin ton asfalt işini tamamladı" dedi.

İlçede çeşmelerimizden memba kalitesinde su akmasını sağlayacak içme suyu hattı, ilçe merkezi ve civarında ileriki yıllarda ihtiyaca cevap veremeyeceği için yenilenen doğalgaz hattı ve elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi için elektrik hatlarının yer altına alınması çalışması yapıldığını ve bu yöndeki çalışmaların yaklaşık 125 kilometrelik alanda kazı yapılarak gerçekleştiğini vurgulayan Uysal, " Önceliğimiz alt yapı çalışmasının olduğu bölgeler. İlçemizin toplam yol ağı yaklaşık 525 kilometre. Bizler bugüne kadar 25 bin ton asfalt döktük. Birçok noktada yol bakım ve onarım çalışmasının yanı sıra kilit parke çalışmamızda var. 35 bin ton daha asfalt dökeceğiz. 70 bin metrekarelik alanda ise emülsiyon asfalt çalışması yapılacak. Her mahalleye bir dokunuşumuz mutlaka olacak" dedi.

Başkan Uysal, sıcak havaya rağmen dur durak bilmeden mahallelerde asfalt döken işçileri de ziyaret ederek karpuz ikramında bulundu ve tatlı ikramı içinde ilgili müdürlüğe talimat verdi.

(VK-RFK-Y)



07.08.2017 13:43:59 TSI

NNNN

