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Büyükşehir 16 bin çocuğu Doğa Yaz Kurslarında buluşturdu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli ve doğa ile iç içe geçirmesini sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde 16 bin çocuk ve genci doğa ve spor etkinliklerinde buluşturdu.

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü organizesinde Erikçe Ormanları Kamp Eğitim Merkezi'nde kurulan 3'er günlük kampa davet edilen 9-15 yaş arası çocuklar, zor şartlarla başa çıkma konularında eğitim alıyor.

Eğitmenlerin kontrolünde gerçekleştirilen uygulamalarda, birbirinden zorlu engelleri tek başlarına geçen çocuklar kimi zaman ip parkuru ve tırmanma duvarını aşıyor, kimi zaman da ok atarak belirlenen hedefleri vurmaya çalışıyor.

İki kişilik çadırlarda kalan kursiyerler eğitici oyunlar oynayarak zihinlerini dinlendiriyor, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında üstü açık otobüsle şehir turu yapıyor, müzeleri geziyor.

Şahin kampları ziyaret etti

Önceki gün kampları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapılan etkinliklerin amacına ulaştığını ifade etti.

Kampların çocuklara ve gençlere olumlu etki sağladığını belirten Şahin, gençlerin yaz dönemini daha dinamik bir şekilde geçirmelerini sağladıklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaz ve hafta sonu kamplarıyla çocuklara doğayı sevdirmeye çalıştıklarını söylediler.

Kampa katılan çocuklara doğayı sevdirmeye çalıştıklarını anlatan yetkililer; "Buraya gelen çocuklarımız 3 gün boyunca çeşitli etkinliklere katılıyor. Okçuluk, oryantiring (harita yardımıyla yön bulma) dağ bisikleti gibi etkinliklerin yanı sıra eğitsel oyunlar oynuyor. 10 kişilik gruplara bölüyoruz ve her grubun başında bir doğa lideri yer alıyor. 2 gün boyunca elektrik olmadan doğayla iç içe yaşıyor. Yalnız çocuklar için değil, ailesiyle vakit geçirmek isteyenlere de etkinlik düzenliyoruz. Yatılı ve yatılı olmayan günübirlik etkinliklerimiz de var. Baba-çocuk, ailemle hafta sonları kamptayız programları düzenliyoruz. İnternet sitemizden online olarak başvuran herkesi kampımıza almaya ve elimizden geldiğince doğayı sevdirmeye çalışıyoruz" diye konuştular.

Şehir dışından da katılım var

Kamp alanında kullandıkları ekipmanların profesyonel ve güvenilir sağlam olduğunu vurgulayan yetkililer, kamplara Gaziantep'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılanların olduğunu dile getirdiler.

Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki grup haline çocukları kampa dahil ettiklerini aktaran yetkililer, şehir dışından gelen talepleri de geri çevirmediklerini belirttiler.

(OE-Y)



07.08.2017 13:44:07 TSI

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