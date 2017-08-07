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Ortahisar Belediye Başkanı Genç: "Ortahisar'ı yeniden inşa ediyoruz"



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyenin yaptığı hizmet ve projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Belediyenin halihazırda yürüttüğü üç önemli proje olan Pazarkapı, Ekopark, Pelitli Kentsel Dönüşüm Projesi ve Kemeraltı Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nden bahseden Başkan Genç, Ortahisar'ı yeniden inşa ettiklerini söyledi. Başkan Genç, Pazarkapı'da temel kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Bugün itibarıyla toplamda inşaat çalışmalarında yüzde 11'lik ilerleme gerçekleşmiş durumda. Ağustos ayı içerisinde kazı çalışmaları bitmesine müteakip inşaatımız yükselmeye başlayacak. Bu çalışma hızıyla beraber inşallah inşaatımızı öngördüğümüz süre içinde teslim alacağız. Diğer yandan bu alanda yapılacak olan Pazarkapı Yeni Yaşam Alanı için binaların yıkımına başlıyoruz. Bu alanda bir tane meydan, yürüyüş ve sosyal donatı alanları ile ticari mekanlar yer alacak. Şehir merkezinde yer alması nedeniyle proje içindeki yeşil alan miktarını mümkün olduğunca çok bıraktık. Çünkü bundan sonra şehirler yeşil alan miktarını artırmaya çok dikkat etmek zorundadır. Proje içinde yeşil alanlar ve bir meydan yer alacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Pazarkapı, Atatürk Alanı gibi şehrimizin simge mekanlarından bir tanesi olacak" dedi.



"Ekopark 20 Ağustos'ta açılacak"

Beşirli sahilinde yapımı tamamlanan Ekopark Projesi'nin 20 Ağustos'ta açılacağını kaydeden Başkan Genç, projenin Trabzon'un doğasına uygun örnek bir proje olduğunu ifade ederek "Ekopark projemiz yeşilin birçok çeşidini bünyesinde bulunduran örnek bir proje... Sadece yeşille müsemma bir parktan öte, çoluk çocuk, yaşlı-genç herkesin istifade edebileceği bir yer olacak. Yine arı oteli şeklinde hayvanlara dönük donatı alanları bulunuyor. Yürüyüş yolları ve piknik alanları var. Bu projemizi pek çok donatı alanlarıyla birlikte hayata geçireceğiz. 20 Ağustos'taki açılışa bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz" diye konuştu.



"Kemaraltı'nın çehresi değişiyor"

Kemeraltı Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nde sona gelindiğini ifade eden Başkan Genç, projeyle birlikte kent merkezinde yeni bir turizm aksı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Genç "Projemiz, Meydan Parkı'ndan başlayan; Kunduracılar, Semerciler ve Kemeraltı'yla devam ederek Atapark'ta son bulacak. Kemeraltı, Osmanlı'da ticaretin kalbi durumundaydı. Projemizle birlikte bu durum daha da pekişerek tarihi mekana canlılık gelecek. Projemizin 1. etabında sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da projemizi çok beğendi ve 2. ile 3. etabın yapımını üstlendi. Bundan da çok memnunuz. Yapılan çalışmaların esnafın ticaretini sekteye uğratmaması için çarşının üstü kapatıldı. Üst katlardan başlayarak alt katlara inilip çarşıya yeni bir görünüm kazandırıldı. Başta pencereler ve bunların kenarları, tenteler, yağmur suyu olukları, tabelalar ve vitrinler birbirleriyle uyumlu şekilde yeniden elden geçirildi. Böylece farklı tabela ve tentelerin neden olduğu görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak bir bütünlük sağlanmış oldu. Tarihi binaların dış cepheleri orijinal dokusuna uygun bir şekilde yeniden düzenlendi. Projeyle birlikte Kemeraltı'nın tarihi hüviyetinin ortaya çıkmasının yanı sıra esnafımızın işyerlerinin değerini ve işlerini daha da artıracak bir çarşılar silsilesi kazandı. Ortahisar'ımızda, kent merkezinde tarihi dokusunu ortaya çıkaracak yeni bir turizm aksı oluştu. Bu şekilde şehrimize gelen turistler ve ziyaretçiler kent merkezinde daha fazla geçirerek ekonomimize katkı sağlayacak. Yani burada yeni canlılık ve hareketlilik oluşacak" şeklinde konuştu.



"Pelitli'de çalışmalar sürüyor"

Pelitli Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili konuşan Başkan Genç, projenin tamamlanmasıyla birlikte Trabzon Havalimanı'nın yanı başındaki Pelitli'nin çarpık yapılaşmadan kurtarılacağını kaydederek "Pelitli Kentsel Dönüşüm Projemiz, yurtiçi ve yurtdışı ulaşımının kalbi durumundaki Trabzon Uluslararası Havalimanı yeşil alanları, turistik mekanları, ticaret merkezleri, sosyal donatı alanları ile kentsel dönüşüm projelerine örnek teşkil edecek bir niteliktedir. İşyerlerinin ve caminin inşaatı hızla devam ediyor. 2017'nin sonlarına doğru projeyi bitirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.



"İpekyolu için tahsis tamam"

Başkan Genç, Ortahisar'da turizm çeşitliliğini artırmak için Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi ve Tünel Akvaryum Projesi'nin için hazırlıkların devam ettiğini söyledi. 'Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi' için Mağmat Boğazı'nda 600 dönümlük bir arazinin Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Ortahisar Belediyesi'ne tahsis edildiğini belirten Genç, "Şehrimizde turizm çeşitliliğini sağlamamız lazım. Gelen turist çeşitlilik istiyor. Özellikle de Ortadoğu kökenli turistler çeşitlilik istiyorlar. Ziyaretçilerimiz için yeni yeni projeler üretmeliyiz. Bunları sunmalıyız. Eğer harekete geçmezsek bu fırsatı kaçırabiliriz. Bunun için Mağmat'ta hayata geçireceğimiz Tarihi İpekyolu Projesi için İçişleri Bakanımızın da desteğiyle, Tarım Bakanlığı 600 dönümlük araziyi bize tahsis etti. Yine Tünel Akvaryum ile ilgili süreç devam ediyor. Zağnos Vadisi ile Tabakhane Vadisi'ni yer altından yaklaşık 240 m. uzunluğunda bir tünelle birleştireceğiz. TOKİ tarafından tünelin giriş ve çıkış yerleri belediyemize tahsis edildi. Burada, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün onayıyla birlikte işlemlerimizi yapıyoruz. İnşallah tünel Akvaryum'u Ortahisar'a kazandırıp hem Türkiyemiz hem de bölgemiz için bir ilki gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

(BK-ÖS-Y)



07.08.2017 13:44:21 TSI

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