Fuarda Karadeniz rüzgarları esecek
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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 51. yılı yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserlerin bu haftaki konuğu Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar olacak.
09 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.00'da Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi'nde sevilen şarkıcı Resul Dindar, ücretsiz konserde Kocaelili hayranlarıyla buluşacak.
Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde düzenlenecek ücretsiz konserde Karadeniz rüzgârları esecek. Karadeniz müziğinin sevilen şarkıcısı Resul Dindar sevilen şarkılarını seslendirecek. Yaz boyunca sevilen şarkıcıların sahne aldığı Kocaeli Fuarı 51. Yılında binlerce Kocaelilinin katıldığı konser organizasyonlarına sahne oluyor. Bu hafta Resul Dindarın sahne alacağı Kocaeli Fuarında, 23 Ağustos Çarşamba Koray Avcı, 30 Ağustos Çarşamba ise Demet Akalın konser verecek.
(UK-RFK-Y)
07.08.2017 13:44:26 TSI
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