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Siirt Kızılay Şubesi'nden kurbanlık açıklaması



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Kızılay Şubesi Başkanı Yener Tanık, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Kızılay'a kurbanlık bağış yapmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu.

Tanık, 2007 yılından beri Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası düzenleyen Kızılayın, bu yıl ki kampanyasında da hayırseverlerden "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla bağış beklediklerini aktardı. Tanık, "Kızılay'ın geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası 2017 yılında da devam ediyor. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini de yüzbinlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı içinde değil, yıl boyu ete kavuşacak. Kızılay'ın 'Kurban'da Kızılay Modeli' sayesinde hayırseverler Kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek. Bu çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar. Hayırseverler, yurtiçi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 735 lira öderken, yurtdışı kurban vekalet bedeli için 500 lira ödeyecek. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlar, bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Türk Kızılayı Şubelerini, PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabını, 168 ücretsiz çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak vekaletlerini verebilecekler. Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekalet sahipleri, 4 taksit imkanından da yararlanabilecekler" dedi.

(MND-MP-Y)



07.08.2017 13:45:03 TSI

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