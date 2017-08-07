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Kağıt Sanatları Akademisi başladı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:45
Kağıt Sanatları Akademisi başladı
Kağıt Sanatları Akademisi başladı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi, müze ziyaretçilerini ağırlamanın yanı sıra eğlenceli ve eğitici etkinliklerle hizmet veriyor. Seka Kağıt Müzesi'nde gerçekleştirilen Kağıt Sanatları Akademisi ile çocuklar kağıdın dünyasını keşfediyor.
Kağıtla oluşturulabilecek tasarım ve çalışmaların yapılmasını öğrenen çocuklara, hayal gücü, hafıza, geliştirme ve el becerisi kazanımları konusunda farkındalık oluşturması hedefleniyor. Eğitimler, Seka Kağıt Müzesi El Sanatları Atölyesinde gerçekleştiriliyor.
1-25 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan Kağıt Sanatları Akademisi, 7-12 yaş aralığındaki çocuklar katılıyor. 4 hafta sürecek olan Kağıt Sanatları Akademisi'nde, El Yapımı Kağıt Atölyesi, Origami Atölyesi, Damga ve Baskı Atölyesi ve Kağıt Hamurundan Nesne yapımı Atölyeleri bulunuyor. Kağıt Sanatları Akademi'sinin öğrencilereyaratıcılık, hayal gücü, hafıza geliştirme ve el becerisi konularında kazanımlar sağlaması hedefleniyor.
El yapımı kağıt atölyesine gelen çocuklar, öncelikli olarak kağıt hamuru oluşum aşamalarına, yongalama işleminden geçirilen tomrukları ardından hollanderde hamur kıvamına gelmesini bizzat yapıp tanık oluyorlar. Sonrasında ise birebir işlemlerden geçirdikleri kağıdı üretip ardından kendi kağıtlarına, masalarda hazırlanmış olan boyalarla resim yapıyorlar. Akademi süresince yapılan resimler eğitim bitiminde sergilenecek.
Origami Atölyesine gelen çocuklar, öncelikle Origaminin tarihçesi ve Turna kuşunun hikayesini öğreniyorlar. Ardından Akvaryum temalı Origami çalışmasını yapıyorlar. Damga ve baskı atölyesine gelen çocuklar, öncelikle Matbaa Salonu'nda, matbaanın tarihçesi dinliyorlar. Ardından Damga ve Baskı Atölyesine gidilerek masalarda öncesinde hazırlanmış olan baskı materyalleriyle, önceden hazırlanmış olan özdeyişlerin yer aldığı kutudan çocuklar kendi sözünü seçiyor. Seka Kağıt Müzesi Antetli kağıdına çocuklar bu yazıyı damga ve baskı tekniğiyle uyguluyorlar.
Kağıt Hamurundan Nesneler Atölyesinde, çocuklar ilk olarak masalarında hazır olarak bulunan malzemeler yardımıyla hamur yapıyor. Ardından seçtikleri kalıplara hamurları döküyorlar. Ortaya çıkan nesne kurutularak, guaj boyayla boyanıp çocuklara hediye ediliyor.
(UK-RFK-Y)

07.08.2017 13:47:42 TSI
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