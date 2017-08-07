YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Denizli Kızılay'dan kurban bağış kampanyası

Denizli Kızılay'dan kurban bağış kampanyası

- Kurban bedeli bu yıl 735 TL

- Otçu'dan kan bağışı çağrısı: "Tatil nedeniyle kan stoklarında azalma var"



(Fotoğraflı)



Medeni Topaloğlu - Halit Özdemir

DENİZLİ (İHA)- Denizli Kızılay Şube Başkanı Erdal Otçu, vatandaşları Kızılay'a kurban vekaleti vererek, "iyilik ve paylaşma şölenine" katılmaya davet etti.

Denizli Kızılay Şube Başkanı Erdal Otçu ve yönetim kurulu üyeleri Kurban bağış kampanyası ve kan bağışları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Şube Başkanı Erdal Otçu, toplanan kurban bağışlarının konserve ürünlerine dönüştürerek, bir buçuk yıl saklanabileceğini ve bu bağışların yaklaşık 2 bin Denizlili vatandaşa dağıtılacağını söyledi.

Başkan Otçu, "Gerek ülkemiz, gerekse dünyada günler ve aylarca evine et girmeyen insanların çokluğu hepimizin malumudur. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' ilkesi gereğince Denizli halkımızı Kızılay'a kurban vekaleti vererek, bu insanlara ulaşmaya "iyilik ve paylaşma şölenine" katılmaya davet ediyorum" dedi.



"Bu sene yüzde yüz artış var"

Bu yılki yapılacak kurban bağış hedefleri hakkında rakamlar veren Başkan Otçu, "Türk Kızılay'ı olarak hedefimiz bu sene yüzde 100 artışla, yurt içinde 35 bin, yurt dışında ise dünyanın 31 ülkesinde 64 bin hisse kurban kesmektir. Kurbanlık hayvan teminleri veteriner hekimler nezaretinde yapılmış olup yardımsever bağışçılarımızı beklemektedir" diye konuştu.

Kesimlerin İslami usullere göre veteriner hekimler kontrolünde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Otçu, müftülük ve tarım il müdürlüğü ekiplerinin de kesimlerde hazır bulunduğunu söyledi.

Bu yılki sloganlarının "Kurban bereketi yıl boyu sürsün" olduğunu belirten Otçu, "Kızılay'ın Et ve Süt Kurumu ile birlikte organize etmiş olduğu bu modelde, yapmış olduğumuz kurban bağışları 18 aylık raf ömrü olan konservelere dönüştürülmekte ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Böylelikle Türk Kızılay'ı olarak yurt içi ve dışında 1 milyon 950 bin kişiye ulaşarak, ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendireceğiz. Yurt içi kurban bedeli 735 TL, yurt dışı kurban bedeli ise 500 TL'dir. Denizlili hemşehrilerimiz şubemize gelerek makbuz karşılığında kurban vekaletlerini verebilirler" diye konuştu.



"Tatil nedeniyle kan stoklarında azalma var"

Kan stoklarının yaz ayları olması ve yerlerinin taşınması nedeniyle azaldığını belirten Başkan Otçu, vatandaşları kan bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet etti. Denizli'de, Güney Ege Kan Bağış Merkezinin kurulduğunu belirten Otçu, Uşak ve Marmaris Kan Bağış Merkezlerinin buraya bağlandığını söyledi.

(MT-ÖK-Y)



07.08.2017 13:47:52 TSI

NNNN

