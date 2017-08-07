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Başkan Yılmaz: "Adana'dan daha verimliyiz"



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Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi'nin kurduğu bebek meyve ormanında yetişen karpuz, kavun ve domatesler vatandaşlar tarafından dalından toplanarak satın alınabilecek olgunluğa ulaştı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 200 dönümlük alana kurdukları bebek meyve ormanını mahalle muhtarları ile birlikte gezdi. Yeni doğan bebekler ve evli çiftler için dikilen 10 bin meyve ağacında yetişen ürünler, vatandaşlar tarafından da satın alınabiliyor. Bebek meyve ormanında yetişen karpuzlar konusunda çok iddialı olduklarını belirten Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Karpuz konusunda çok başarılıyız. Şu anda Adana'dan daha fazla verimliyiz. Her yıl 5 çeşit karpuz, 5 çeşit kavun, 5 çeşit kabak deniyoruz. Kavun ve kabakta çok başarılı değiliz çünkü toprağına uygun ürünleri tam yerleştiremedik. Ama karpuz konusunda iddialıyız. Şu an Türkiye'de çıkan karpuzların hepsinin içleri yenilebilecek durumu geçti. Sezon sonu ürün olarak taze, doğal ve üstelik de organik karpuzları insanlar Bolu'da bulabilecek durumda" dedi.

Çiftçilerin patates dışında ürünlere de yönelmelerini istediklerini belirten Yılmaz, "Amacımız ise Bolu çiftçisinin sadece patates ve buğday üretirken patates kadar meşakkatli olmayan karpuza yönelirlerse daha fazla kar edebileceklerini onlara gösterebilmek. Bizim çiftçimiz gözüyle görmediği birşeyi yapmaz. Şuan yavaş yavaş Bolu'da karpuz üretimi artmaya başladı. Biz istiyoruz ki, tarlalar ekilsin ve patatesten daha değerli olduğunu, patatesten daha fazla para kazanılabildiğini görsünler" şeklinde konuştu.

(FC-GY-Y)



07.08.2017 13:49:52 TSI

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