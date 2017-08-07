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Akçaabat'ın gözdesi: Ortamahalle



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki tarihi Ortamahalle, Arnavut kaldırımlı taş sokakları, Osmanlı dönemine ait evleri, çeşmeleri ve mahalle kültürünü bir bütün halinde sergilemesiyle her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Akçaabat Belediyesi, ilçenin gözdesi olan Ortamahalle'yi turizme kazandırmak ve mahalleye canlılık getirmek için yaptığı çalışmalar kapsamında mahallede bulunan konakları aslına uygun olarak restore etti. Bu konaklar yöresel lezzetlerin yer aldığı yeme, içme, oturma alanları, konaklama ve yöresel hediyelik eşyaların satıldığı mekanlar olarak turizme kazandırıldı. Belediye bir tanesini kendi bünyesinde işletirken restore edilen diğer konakları kiraya verdi. Ortamahallede'ki bu turizm potansiyeli ve Belediye'nin yaptığı girişimler özel işletmecileri de teşvik etti. Akçaabat Belediyesi'nin örnek çalışmalarını dikkate alan özel girişimciler Ortamahalle'de bu tür işletmeler açmaya başladı.

Ortamahalle'nin tarihi dokusu ve eşsiz manzarası fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor. Evlenecek çiftler için adeta doğal bir stüdyo olan Ortamahalle aslına uygun restore edilen konaklarıyla, Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla, muhteşem dekore edilmiş bahçeleriyle ve eşsiz manzarasıyla çiftlerin en mutlu anlarına tanıklık ediyor.



El sanatları atölyesi

Akçaabat Belediyesi'nin aslına uygun restore ederek turizme kazandırdığı ve işletmeye açtığı tarihi Timurciler Konağı yerli yabancı herkesin ilgi odağı oldu. İlçe halkının yaz aylarında yöresel ve süs eşyaları satabileceği mekanlar da yaptı. Timurciler Konağı'nın alt tarafında bulunan bu mekanlarda vatandaşlar ürünlerini satabilirken, bunun yanında Akçaabat Belediyesi; İş-kur ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle kadınlara yönelik geliştirdiği programlar için mekan desteği de sağlıyor. Kadınlar, Belediyenin tahsis ettiği mekanlarda el sanatlarını öğrenirken, kurs boyunca yapılan ürünler yıl sonunda yine Akçaabat Belediyesi'ne ait Gençlik Merkezi'nde sergileniyor. Kurs öğreticileri yaptığı açıklamada, "El sanatlarını öğretebilmemiz ve yıl sonunda sergileyebilmemiz için bize belediye tarafından mekan tahsis edildi. Kültür, sanat ve turizm şehri olan Akçaabat'ta el sanatlarını geliştirme konusunda Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen'e bize verdiği destekten dolayı kurs öğrencileri adına teşekkür ediyoruz" dediler.

(OK-ÖS-Y)



07.08.2017 13:50:23 TSI

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