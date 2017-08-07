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Karesi kırsalda hizmete devam ediyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:49
Karesi kırsalda hizmete devam ediyor
Karesi kırsalda hizmete devam ediyor

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kırsal mahallelerdeki çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşlarla ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ziyaret ettiği her mahallede kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla selamlaşan, talep ve önerilerini alan Başkan Yılmaz, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla mahallenin ihtiyaçları üzerine konuştu.
Karesi'de değişim ve dönüşüm hamlesi başlatan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Halka hizmet Hakk'a hizmettir" düsturuyla durmaksızın hizmet etmeye devam ediyor.
"Kapımız ve yüreğimiz sizlere her zaman açık" diyen Başkan Yücel Yılmaz, 'İnsanı yücelt ki Devlet yücelsin' anlayışı ile proje ve hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti. Belediyeciliği, şehri emanet ettikleri Karesililerle birlikte yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, "Durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Bizim hemşehrilerimizin rızasını ve hayır duasını almaktan başka bir arzumuz yok. Sizlerin hizmetlerimizden duymuş olduğunuz memnuniyet bizleri de mutlu ediyor, çalışma şevkimizi arttırıyor" dedi.
Vatandaşlar, Karesi Belediyesi'nin kilit parke döşeme, çöp konteynırı ve mahalle konağı gibi hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
(TS)

07.08.2017 13:51:12 TSI
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