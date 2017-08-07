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Büyükşehir mermercilere yeni site yaptı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mermercilere yeni bir site yaptı.

Göreve geldiği günden itibaren söz verdiği projeleri tek tek gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu kapsamda kent içerisinde görüntü ve ses açısından dağınık iş yerlerini şehir dışına taşınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şahin, bu çerçevede esnafı ziyaret ederek onların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinliyor. Mermerciler esnafını da ziyaret eden Şahin, mermercilere yeni site yapılması için talimat vermişti.

Daha önce biriketçilerin kent dışına taşınması için "Biriketçiler Sitesi"nin kurulması için çalışmalara başlayan Şahin, şehir içerisinde dağınık halde bulunan mermerciler için de "Mermerciler Sitesi Atölyesi" yaptırdı.

Daha modern ve sosyal donatıları içerisinde yer alan site Yeşilkent Mezarlığının yanına yapıldı. Mermercilerin için yapılan Mermercileri Sitesi Atölyesi tamamlandı.

Yapımı tamamlanan sitede iki blok olmak üzere toplamda 18 iş yeri yapıldı. Her bir iş yeri 107 metrekare çalışma alanı, 16 metrekare ofisten oluşuyor.

(OE-Y)



07.08.2017 13:56:47 TSI

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