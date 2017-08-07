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Sarıkamış'ta odun kaçakçıları yakalandı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:58
Sarıkamış'ta odun kaçakçıları yakalandı
Sarıkamış'ta odun kaçakçıları yakalandı

(Fotoğraflı)

Alper Yıldırım
KARS (İHA) - Sarıkamış'ta ormandan traktörlerle kaçak odun götüren iki kişi suçüstü yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Sarıkamış Orman İşletmesi ekipleri, Çamyazı köyü ormanlık mevkiinde gece saat 02.00 sularında F.Y. ile N.S.'nin kullandığı iki traktör römorkunda yaklaşık 4 metreküp kesilmiş kaçak sarıçam tomruğu götürülürken yakaladı.
Yakalanan 2 kişi daha sonra Jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 2 kişi Savcılığa sevk edildi.
Öte yandan ele geçirilen odun yüklü traktörler Soğuksu Orman Deposu'na çekilerek muhafaza altına alındı.
(AY-AA-Y)

07.08.2017 14:00:15 TSI
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