YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakan Eroğlu, 71 milyon lira yatırım bedelli 7 adet tesisin temelini atacak

Bakan Eroğlu, 71 milyon lira yatırım bedelli 7 adet tesisin temelini atacak



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Çorum'da 71 milyon lira yatırım bedelli 7 adet tesisin temelini atacak.

18 milyon lira tutarındaki 14 adet yatırım müjdesi ile Çorum'a gelecek olan Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Çorum programı kapsamında ilde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 5 adet, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak 1adet tesis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce yapılacak 1 adet tesisin temel atma törenine katılacak.

Bakan Eroğlu, tarafından temeli atılacak tesisler ile 1.700 dekar zirai arazi sulamaya açılacak, 48 milyon 340 bin metreküp su depolanacak. Ayrıca 1 ilçe ve 3 köy taşkın zararlarından korunacak.

Çorum'da 6 aileye gelir getirici tür ve 6 aileye Orköy sertifikası verecek olan Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu ayrıca badem, mahlep ve kuşburnu türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.

(MMY-BÖ)



07.08.2017 14:02:28 TSI

NNNN

