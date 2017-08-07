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Bakan Eroğlu, 71 milyon lira yatırım bedelli 7 adet tesisin temelini atacak

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:00
Bakan Eroğlu, 71 milyon lira yatırım bedelli 7 adet tesisin temelini atacak
Bakan Eroğlu, 71 milyon lira yatırım bedelli 7 adet tesisin temelini atacak

(Fotoğraflı)

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Çorum'da 71 milyon lira yatırım bedelli 7 adet tesisin temelini atacak.
18 milyon lira tutarındaki 14 adet yatırım müjdesi ile Çorum'a gelecek olan Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Çorum programı kapsamında ilde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 5 adet, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak 1adet tesis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce yapılacak 1 adet tesisin temel atma törenine katılacak.
Bakan Eroğlu, tarafından temeli atılacak tesisler ile 1.700 dekar zirai arazi sulamaya açılacak, 48 milyon 340 bin metreküp su depolanacak. Ayrıca 1 ilçe ve 3 köy taşkın zararlarından korunacak.
Çorum'da 6 aileye gelir getirici tür ve 6 aileye Orköy sertifikası verecek olan Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu ayrıca badem, mahlep ve kuşburnu türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.
(MMY-BÖ)

07.08.2017 14:02:28 TSI
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