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Seyitgazi'de 51 mahalleyi buluşturan düğün



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ın yeğeni Cafer Kalın ve Tuğba Kabadayı'nın düğününe binlerce vatandaş katıldı.

Başkan Kalın'ın yanı sıra Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Ethem Kalın'ın da yeğeni olan Cafer Kalın, Tuğçe Kabadayı ile Seyitgazi'de dünya evine girdi. İlçedeki 51 mahalleden ve şehir dışından gelen binlerce vatandaş, Kalın ve Kabadayı ailesinin sevincine ortak oldu. Genç çiftin nikahlarını, coşkulu bir kalabalıkta damadın amcası olan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın kıyarken, şahitliklerini ise 24. ve 25. Dönem Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Zekayi Tunç yaptı. Gençlere bir ömür boyu mutluluklar dileyen ve tavsiyelerde bulunan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, "Bu güzel nikah hepimize hayırlı olsun Cafer ve Tuğçe'ye iki cihan saadeti diliyorum" dedi.

Binlerce vatandaşın katıldığı genç çiftin düğününde, davetliler arasında Geyve Belediye Başkanı Murat kaya, Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un yanı sıra çok sayıda bürokrat ve iş adamları da yer aldı. Başkan Hasan Kalın "Bu mutlu günümüzde yeğenim Cafer ve Tuğçe kızımızın düğününde bizleri yalnız bırakmayan, telgraf ve çiçek göndererek sevincimizi paylaşan, Milletvekillerimize ve ilçe belediye başkanlarımıza, siyasi Parti temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarına, emniyet güçlerimize, mahalle muhtarlarımıza, uzaktan yakından gelen hemşehrilerimize, Kalın ailesi adına sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA-Y)



07.08.2017 14:04:56 TSI

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