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Kayseri Şekerspor 2017-2018 sezon açılışı yapıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker Spor sezon açılışı Kayseri Şeker Fabrikası içerisindeki Köksal Demirok tesislerinde yapıldı.

Sezon açılışına Şekerspor Onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Genel Müdür Vekili Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları, Şekerspor Kulüp Başkanı ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Kulüp Yöneticileri İsmet Aksoy, Uğur Metiner, Taner Özçelik, Mustafa Kılıç, Teknik Direktör Cahit Erçevik ve sporcular katıldılar.

Sezon açılışında konuşan Kayseri Şeker Spor Onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2017-2018 sezonunda transfer komitesi tarafından; takıma 6 sporcu alt yapıdan, 5 sporcu iç transferden, 11 sporcu dış transferden, 2 sporcu yurt dışından transfer edildiğini söyledi. Şekerspor'un varlığını sürdürme azminde olduğunu belirten Başkan Akay, "Kayseri Şeker Camiasını Büyük Kayseri Şeker Ailesi olarak ifade ediyoruz, sporcularımız da bu ailenin birer parçasıdır.Biz gençlerimizi sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde sporun her dalında yetişmesine katkı sağlamak ve inşallah ülkemize genç sporcularolarak kazandırmak istiyoruz.Cavit Hocamız ile iyi bir takım oluşturma gayreti içerisindeyiz.

Bizim spordan anladığımız ahlak ve fairplay çerçevesinde yapılmasıdır. Bu anlayış içerisinde sporcularımız hem kendi aralarında birbirine karşı, hem hocalarına karşı saygılı olmakla birlikte aynı zamanda müsabaka esnasında seyircilere, hakemlere,rakip takımın futbolcularına karşı da fairplay anlayışı içerisinde davranmanızı bekliyoruz ve özellikle bunu çok önemsediğimizi de ifade etmek istiyorum.

Bu anlayış içerisinde elde edilecek başarı elbette daha anlamlı ve daha değerli olacak ben hepinize kazasız belasız ve inşallah mutluluk içerisinde yaşayacağınız bir sezon ve başarı ile sonuçlandıracağınız bir sezon temenni ediyorum Allah hayırlı uğurlu eylesin" diye konuştu.

Kayseri şeker Spor Kulüp Başkanı ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ise, özel bir kulüp olan Şekerspor'da gençlerin büyüklerine, büyüklerin de gençlere iyi örnek olacağını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesildi ve sezon açılışı yapıldı. Başkan Akay ve açılışa katılanlar penaltı atışları ile sezonu başlattılar.



07.08.2017 14:10:37 TSI

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