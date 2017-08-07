YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Teneffüs Park'ta sünnet şöleni

Teneffüs Park'ta sünnet şöleni



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nce 16 Ağustos'ta yapılacak sünnet şöleni ile, 5-12 yaş arası çocuklar, uzman doktorlar tarafından sünnet edilecek.

Sosyo-ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelerin, 5-12 yaş aralığındaki çocukları için Muratpaşa Belediyesi'nce sünnet şöleni düzenleniyor. Anadolu Birliği ve Shemall Alışveriş Merkezi ile birlikte düzenlenen Muratpaşa Belediyesi Sünnet Şöleni, 16 Ağustos 2017 tarihinde Teneffüs Park'ta gerçekleştirilecek.

Şölene katılacak tüm çocukların sünnet kıyafetleri, Muratpaşa Belediyesi'nce hediye edilecek. Sünnet işlemi, sağlık kurumlarında, hijyenik ortamlarda uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilerek, iyileşme süreci titizlikle takip edilecek. Sünnet kıyafetleri başta olmak üzere tüm ihtiyaçları Muratpaşa Belediyesi'nce karşılanacak olan çocuklara, ayrıca sürpriz hediyeler verilecek.

Sünnet şöleni hakkında bilgi veren Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Cephaneci, "Sünnet şölenimizi bu yıl 16 Ağustos Çarşamba günü 19.30 da Teneffüs Park'ta gerçekleştireceğiz. Sünnet şölenimizin amacı, imkanı olmayan ailelerine destek olarak çocuklarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda sünnetlerini gerçekleştirmek. O özel günde birarada olup hep birlikte eğlenmek. Hastaneler ile anlaşmamızı tamamladık. Çocuklarımız, hastanelerde sırayla sünnet olacak. Yaklaşık 500 çocuğumuz sünnet olacak" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



07.08.2017 14:15:59 TSI

NNNN

