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Teneffüs Park'ta sünnet şöleni

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:14
Teneffüs Park'ta sünnet şöleni

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nce 16 Ağustos'ta yapılacak sünnet şöleni ile, 5-12 yaş arası çocuklar, uzman doktorlar tarafından sünnet edilecek.
Sosyo-ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelerin, 5-12 yaş aralığındaki çocukları için Muratpaşa Belediyesi'nce sünnet şöleni düzenleniyor. Anadolu Birliği ve Shemall Alışveriş Merkezi ile birlikte düzenlenen Muratpaşa Belediyesi Sünnet Şöleni, 16 Ağustos 2017 tarihinde Teneffüs Park'ta gerçekleştirilecek.
Şölene katılacak tüm çocukların sünnet kıyafetleri, Muratpaşa Belediyesi'nce hediye edilecek. Sünnet işlemi, sağlık kurumlarında, hijyenik ortamlarda uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilerek, iyileşme süreci titizlikle takip edilecek. Sünnet kıyafetleri başta olmak üzere tüm ihtiyaçları Muratpaşa Belediyesi'nce karşılanacak olan çocuklara, ayrıca sürpriz hediyeler verilecek.
Sünnet şöleni hakkında bilgi veren Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Cephaneci, "Sünnet şölenimizi bu yıl 16 Ağustos Çarşamba günü 19.30 da Teneffüs Park'ta gerçekleştireceğiz. Sünnet şölenimizin amacı, imkanı olmayan ailelerine destek olarak çocuklarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda sünnetlerini gerçekleştirmek. O özel günde birarada olup hep birlikte eğlenmek. Hastaneler ile anlaşmamızı tamamladık. Çocuklarımız, hastanelerde sırayla sünnet olacak. Yaklaşık 500 çocuğumuz sünnet olacak" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

07.08.2017 14:15:59 TSI
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