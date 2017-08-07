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Çavdarhisar'a 30 milyon maliyetli sulama sistemi



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 25 yıldır kullanılan ve ilçe tarımı açısından oldukça önemli olan sulama sistemlerinin yeniden yapılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili ortak basın açıklaması yapan Çavdarhisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Çalışkan ve Sulama Birliği Başkanı Hüseyin Akgün ifadelere yer verdi: "1993 yılında sulamaya açılan Kütahya ili Çavdarhisar ilçesinde bulunan Çavdarhisar barajı sulama kanal ve kanaletlerinde oluşan deformasyon ve kırılmalar sonucu ekonomik ömrünü tamamlayan sulama sisteminin çiftçilerimize verimli olarak sulu tarım yapamıyor ve ekonomik yönden sürekli kayıplar yaşıyorlar. Sulama hizmetini verdiğimiz alan Çavdarhisar ilçe merkezi ve köylerimizde yaklaşık 50 bin dekarlık alana ve Emet ilçesi örencik köyünde yaklaşık 10 bin dekar ile toplamda 60 bin dekar sulama arazisi ve 21 kilometre ana kanal, 220 kilometre kanalet sistemden oluşmaktadır.Milletvekillerimiz Mustafa Şükrü Nazlı'ya sıkıntılarımızı ileterek Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof, Dr, Veysel Eroğlu'na sulama sisteminin yenilenmesi hususunda başvurumuzu yaptık. Çok kısa bir zaman içerinde olumlu cevap aldık. DSİ genel müdürlüğüne talimat verilen projenin tahmini maliyeti 30 milyon lira üzerindedir. Çavdarhisar'ın geleceği ve ekonomik kalkınması yönünden çok önemli olan projeyi onaylayan sayın bakanımız Prof. Dr. Veysel Eeroğlu ve vesile ve destek olan Milletvekilimiz Nustafa Şükrü Nazlı, Çavdarhisar Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çalışkan, Çavdarhisar çiftçiler adına teşekkürlerimizi bir borç biliriz''.(YD-EFE)



07.08.2017 14:17:34 TSI

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