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İpsala Belediyesinden 'Hoş geldin Bebek' uygulaması



(Fotoğraflı)



Turgay Balcı

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin İpsala Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan 'Hoş geldin Bebek' uygulamasında her yeni doğan bebek ve ailesi evinde ziyaret ediliyor.

İpsala Belediyesi, örnek çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ücretsiz defin işlemi, yaşlı ve engellilere ücretsiz evde bakım hizmeti, maddi imkanı olmayan kişilere ücretsiz saç sakal tıraşı hizmeti, ihtiyaç sahibi ailelere eşya yıkama ve ütüleme hizmeti gibi birçok yenilikleri ve örnek projeleri İpsala halkına kazandıran belediye, yeni uygulamasıyla da takdir topladı. İlk olarak geçtiğimiz ay başlayan uygulamada, yeni bebeği doğan aileleri evlerinde ziyaret eden İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve ekibi, aileye yeni doğan paketi hediye ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, "İlçemizde sosyal anlamda önemli projelere imza atıyoruz. Vatandaşlarımızın ücretsiz defin işlemleri, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza ücretsiz evde bakım ve maddi durumu olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz saç, sakal tıraşı hizmetlerimizin ardından, doğumuyla ailelerinin mutluluğunu kat kat arttırmış minik hemşehrilerimize hoş geldin bebek uygulamasını başlattık. Yeni doğan paketlerimiz bebek bezi, ateş ölçer, hastane çıkışı seti, ıslak mendil, biberon, emzik, bebek havlusu, şampuan ve pişik kremi, anne çayı ve bebek malzeme çantasından oluşuyor. İlçemizde doğan her yavrumuzun sevincine aileleriyle birlikte ortak oluyoruz" dedi.

İpsala Belediyesi tarafından başlatılan bu uygulama vatandaşların da takdirini toplarken, vatandaşlar sosyal anlamda önemli projeler yapan İpsala Belediyesine teşekkür etti.

(TB-SÜ-Y)



07.08.2017 14:20:17 TSI

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