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Başkan Ozan, fırtına mağdurlarına yardım eli uzattı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Karpuzlu'un Ömerler Mahallesinde Cumartesi günü yaşanan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle evinin çatısı ile hayvan ahırında hasar oluşan Cemal Ulu'ya Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'ın talimatıyla yardım eli uzatıldı.

Başkan Ozan, yaptığı açıklamada; "Fırtınadan zarar gören vatandaşımızın evinde Belediye ekiplerimiz tarafından, mağdur olan vatandaşımızın hasar görev ev ve damında gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bize düşen görev bu mağdur durumda olan vatandaşlarımızın yarasını en acil şekilde sarmaktır, Karpuzlu Belediyesi olarak her zaman mağdur durumda ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında destekçisi olduk. Hele ki böyle bir afet ile karşılaşmış, çok daha zor durumda olan insanlarımızın tüm yaralarını sarmak bizim öncelikli görevimizdir" dedi.

(MB-Y)



07.08.2017 14:21:00 TSI

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