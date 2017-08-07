YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adıyaman Üniversitesi öğrencilere yurt içi ve yurt dışında eğitim imkanı veriyor

Adıyaman Üniversitesi öğrencilere yurt içi ve yurt dışında eğitim imkanı veriyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesinde uygulanan yurtdışı Erasmus+, Mevlana ve yurt içi Farabi öğrenci değişim programlarıyla öğrenciler hayalindeki üniversiteyi kazandıktan sonra aynı zamanda hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı bir üniversitede öğrenim görebiliyor.

2010 yılından bu yana hayata geçirilen Erasmus+, Mevlana Programları ve 2011 yılından bu yana uygulanan Farabi öğrenci değişim programı kapsamında Adıyaman Üniversitesinde birçok öğrenci ve akademisyen yurtdışı ve yurt içindeki çeşitli üniversitelere giderken, yurt dışında çalışan ya da eğitim alan öğrenciler de Adıyaman Üniversitesine geldi.

2010 yılından 2017'ye kadar Mevlana Öğrenci Değişim Programı kapsamında 30 öğrenci yurt dışındaki çeşitli üniversitelere giderken, 3 öğrenci de Adıyaman Üniversitesine geldi. Bununla birlikte 22 akademik personel ise yine yurt dışındaki üniversitelere giderken, yabancı uyruklu 14 akademik personel de Adıyaman Üniversitesine gelerek kültürel hareketlilik yaşanmasını sağladı. Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı kapsamında 91 öğrenciyi değişik üniversitelere gönderen Adıyaman Üniversitesi, 10 öğrenciyi de bünyesine kattı.

Farabi öğrenci değişim projesi kapsamında ise 212 öğrenci yine Adıyaman Üniversitesi bünyesine katılırken, 161 öğrenci ise yurt içindeki çeşitli üniversitelere gitti.

Dünyada 30 yıldır uygulanan öğrenci değişim programlarından Erasmus'un birçok avantajı var. Program sayesinde üniversite öğrencilerine Avrupa'daki üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görme fırsatı sunuluyor. Program sayesinde öğrenciler yabancı dillerini geliştirme ve farklı kültürleri tanıma imkanı yakalıyor.

(CK-SD-Y)



07.08.2017 14:23:50 TSI

NNNN

