Gebze sokaklarında bakım çalışmaları sürüyor
(Fotoğraflı)
Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin farklı bölgelerinde bakım, onarım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Belirlenen program dahilinde fen işlerine bağlı ekipler mahallelerde tretuvar imalatı, parke yol bakım, asfalt yenileme ve istinat duvarı imalatlarına aralıksız devam ediyor. İstasyon mahallesi 1145/2 sokakta tretuvar çalışması gerçekleştiren fen işleri, 1494 ve 1493/1 sokaklarda da asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Cumaköy mahallesinde parke yol çalışması başlatan fen işlerine bağlı ekipler Balçık mahallesinde de asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Beylikbağı Mahallesi 332 sokakta asfalt yenileme çalışmalarını sürdüren Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Hürriyet Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde de istinat duvarı çalışmalarını gerçekleştiriyor.
(UK-RFK-Y)
07.08.2017 14:25:10 TSI
NNNN