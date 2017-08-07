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Antalyalı 200 Alevi Hacıbektaş'ta

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:23
Antalyalı 200 Alevi Hacıbektaş'ta
Antalyalı 200 Alevi Hacıbektaş'ta

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'da yaşayan Aleviler, Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'ne gitti.
Büyükşehir Belediyesi, Antalya'daki Alevileri, Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'ne gönderdi. Hacı Bektaş Veli'yi anmak, kurban kesmek ve inançları gereği delikli taştan geçmek için hazırlık yapan Antalyalı alevi vatandaşlar, 4 otobüsle Antalya'nın Yeşildere Mahallesi'nden hareket etti. 7'den 70'e 200 alevi vatandaşın oluşturduğu kafile, uzun bir yolculuktan sonra Hacıbektaş İlçesi'ne ulaştı. Yolculara 3 günlük etkinlik boyunca kumanyalar dağıtıldı, şapka, tişört, Hacı Bektaş'a özgü hediyeler verildi.

Delikli Taş'tan geçmeye çalıştılar
Hacıbektaş yolculuğu sırasında, üzerinde Hacı Bektaş Veli'nin resminin yer aldığı tişörtleri giyen alevi vatandaşlar, şapkaları ve hediye edilen teslim taşından yapılan kolyeleri de taktı. Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret edip dua eden aleviler, daha sonra inançları gereği 'Beştaşlara' gidip mum yaktı ve dilek taşı attı. 'Delikli Taş'tan geçmeye çalışan alevi vatandaşların çabası çevredekiler tarafından ilgi ile izlendi. Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş, 3 gün süren yolculuğun ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e organizasyon için teşekkür etti. Muhtar Genbeş, "Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 4 otobüs Hacıbektaş'a geldik ve ziyaretlerde bulunduk. Antalya dönüşü de Konya'da Mevlana'yı ziyaret ettik" dedi.

Türel: "Birbirimizle kavga etmemizi istiyorlar"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in mesajının yer aldığı ve etkinliğe katılan alevi vatandaşlara dağıtılan broşürde: "Türkiye üzerinde bu karanlık planları yapanların amacı ülkemizin önünü kesmek, kuşatmak, etkisini zayıflatmak ve kendi iç meseleleri ile uğraşmasını sağlayarak dünya üzerindeki gücünü kırmak. Bu insanlar bizim Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-dindar, Atatürkçü-Atatürkçü olmayan gibi bölünmelerle birbirimize düşmemizi kavga etmemizi istiyorlar" diye yazdı.
(SÇ-SÇ-Y)

07.08.2017 14:25:54 TSI
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