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Ağrı'da kardeşlik ve spor turnuvaları başlıyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek ve günü birlik spor alanların oluşturulmasıyla yapılan kardeşlik ve spor turnuvaları 15 Ağustos'ta tarihinde başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 20 Temmuz, 25 Ağustos tarihleri arasında Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Muş, Ağrı ve Van illerini kapsayan 4 ana branşta (Bisiklet, Badminton, Sokak Basketbolu ve Plaj Voleybolu), günübirlik spor alanları kurulması suretiyle, sporun birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı gücü kullanılarak bölge halkının bireysel ve toplumsal gelişiminin sağlanması, sporun yaygınlaştırılması ve spora olan ilginin arttırılmasını hedefleyen kardeşlik ve spor turnuvaları düzenlenecektir.

Proje kapsamında 15-17 Ağustos tarihleri arasında Ağrı'da Plaj Voleybolu ve Badminton branşında günübirlik müsabakalar düzenlenecektir. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, "Bu proje ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sporun birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı gücünü kullanarak bölge gençliği ve halkının hem bireysel hem de toplumsal olarak gelişiminin sağlanması, sporun yaygınlaştırılması ve spora her yaştan katılımın sağlanması hedeflenmektedir. Doğu Anadolu bölgesinden, Ağrı, Elazığ, Muş, Van, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin illerinde Badminton, Sokak Basketbolu, Plaj Voleybolu ve Bisiklet branşlarında faaliyetler yapılması planlanmaktadır. İlimizde Plaj Voleybolu - Badminton branşlarında bu proje kapsamında faaliyetler yapılacaktır. Tüm Ağrı halkını müsabakalara başvurmalarını bekliyoruz. Müsabakalar 15 Ağustos 2017 tarihinde saat 16.00'da 15 Nisan Spor Salonu önünde başlayacaktır. Başvurular Spor Şube müdürlüğümüzde yapılacaktır" dedi.

(AG-AA-Y)



07.08.2017 14:32:14 TSI

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