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Yol ortasında yürüme şikayeti kaldırım denetimlerini artırdı



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, vatandaşların şikayeti üzerine zabıta müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kaldırım işgali yapan işletmelere karşı denetimlerini artırdı.

Kapaklı'da vatandaşların "Yol ortasında yürümek zorunda kalıyoruz" şikayetleri üzerine ilçe genelinde denetimler başladı. Pınar Bulvarı başta olmak üzere diğer caddelerde kaldırımları işgal eden işletmelere uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, işletmelerle birebir görüşüp kaldırım işgallerine son verilmesini istedi. Denetleme yapılan yerlerde ise kaldırım işgalleri sonlandırıldı. Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, denetimlerin genişleyerek devam edileceğini ve kanuna uymayan işletmelere kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağı belirtti.



"Yol ortasında yürümek zorunda kalıyorlar"

Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, kaldırım işgaline karşı sıkı bir denetim uygulamaya devam edeceklerini ifade ederek, "İşgal konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Alışveriş eden vatandaşlarımız kaldırımları kullanması gerekirken, işgal yüzünden yol ortasında yürümek zorunda kalıyorlar. Kaldırım işgali konusunda denetimleri daha da sıklaştıracağız" dedi.

(HLD-SÜ-Y)



07.08.2017 14:32:38 TSI

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