YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ayvalık'ta tavla şampiyonası

Ayvalık'ta tavla şampiyonası



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Uluslar arası Badavut 8. Tavla Open Turnuvası gerçekleştirildi.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ne bağlı Badavut mevkiinde bir otelde düzenlenen Uluslar arası Badavut 8. Tavla Open Turnuvası, 23 erkek ve 1 bayan sporcunun katılımıyla yapıldı.

2 gün süren zevkli ve çekişmeli karşılaşmaların ardından 8 kişi finale yükseldi.

Ata Onar, Halil Özer, Nasuh Özer, Selahattin Dobrucalı, Yusuf Yılmaz, Rıfat Yılmaz, Hüsnü Kayandan ve Ünsal Uluçeçen adlı sporcular finale kaldı. Final karşılaşmalarında; turnuva 3.lüğü karşılaşması Halil Özer ile Yusuf Yılmaz arasında gerçekleşti. Karşılaşmayı 5-3 kazanan Yusuf Yılmaz, turnuvanın 3.sü olmayı başardı. Turnuvanın finali ise; Selahattin Dobrucalı ile Hüsnü Kayandan arasında yapıldı. Son derece çekişmeli geçen karşılaşmayı 5-4 Hüsnü Kayandan kazarak turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Suat Şerifeken, Nasuh Özer, Orhan Karagöz ve Ata Onur verdi.

Organizasyonu düzenleyen Ayvalık'ta kültürel ve sosyal çalışmalarla tanınan Suat Şerifeken yaptığı açıklamada, bu yıl 8. düzenlenen Uluslar arası Badavut Tavla Open Turnuvası'na bu yıl katılımın oldukça yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Karşılaşmaların son derece çekişmeli geçmesinin tavla severler tarafından heyecanla izlendiğini hatırlatan Şerifeken, turnuvanın gelecek yıl daha da kapsamlı bir organizasyon haline dönüştürülmesinin amaçlandığını da sözlerine ekledi.

(SS)



07.08.2017 14:33:23 TSI

NNNN

