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Ecel yolda yakaladı

- Develi'de kaza: 1 ölü



(Fotoğraflı)



Mahmut Kılınç

KAYSERİ (İHA) - Develi'de bir sürücü yolda yürüyen üç kişiye çarptı. Kazada yaralananlardan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre olay Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. 38 D 7404 plakalı otomobil sürücüsü O.Z. o esnada yolda yürüyen M.Ç., M.K. ve S.K.'ya çarptı. Vatandaşların iddiasına göre otomobil sürücüsü ile araçta bulunan A.Y. üç kişiye çarptıktan sonra durmayarak sonra hızla kaçtı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M.K. ile S.K. yapılan tetkiklerin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. M.K.'nın kolunun kırıldığı tespit edilirken, S.K. Hastanede hayatını kaybetti.



2 çocuk annesi talihsiz kadının cenazesi Develi Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Gömedi Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

(SK)



07.08.2017 14:33:55 TSI

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