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Hastane binasının fakülte olması için çalışma başlatıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, Fatsa'da Ordu Üniversitesi bünyesinde fakülte açmak için Hazineye geçen hastane binasının üniversiteye kazandırılmasına yönelik çalışmalara başladıklarını söyledi.

Tayfun Karataş yaptığı açıklamada, "İlçemize fakülte ile ilgili girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz. İlçede ki yerel yöneticilerle çalışmaya devam ediyoruz. Mevcut Evkaf Mahallesi Kumru- Korgan yolu üzerinde bulunan devletin hazinesine geçmiş bir özel hastane binamız vardı. İlk olarak Sağlık Bakanlığımıza bu binanın tahsisi yapıldı ve sonrasında bizim girişimlerimiz oldu buranın fakülte olması için. Yöneticilerle görüştük bu konuyu ve fakülte olması için kararlar aldık. Üniversiteye ihtiyacı olan bir ilçe olarak ufak bir tadilat ile Ordu Üniversitesi bünyesine kazandırılması gerekiyor. Yeni bir fakülte ismiyle bu binada eğitim verilmesi için çalışıyoruz. Bölge halkı olarak bu binayla yeni bir fakülteyi taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



07.08.2017 14:34:27 TSI

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