Türk Meral, MESS ile toplu sözleşme masasına oturacak

- Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir:

- "Hazırladığımız taslağın hayata geçirilmesi için her türlü demokratik haklarımızı kullanacağız"



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesi hazırladıkları sözleşme taslağı hakkında bilgi verdi.

Düzenlediği kahvaltını basın toplantısında gazetecilerle bilgi veren Demir, Türkiye'de ilk kez taslağı hazırlamadan önce sendika üyelerinin tamamını içeren iki anket yaptıklarını belirtti. Orhan Demir, "Biri profesyonel bir anket şirketi tarafından, diğeri de sendika genel merkezimiz tarafından, iki anket sonuçları değerlendirerek taslak ortaya çıktı. Daha sonra sendika dergisinin eki olarak 'Vardiya' yı çıkararak tüm işçilere dağıttık" dedi.

2017 MESS taslağında ilk altı ay için yüzde 38,28 oranında zam istediklerini vurgulayan Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Orhan Demir, taslakla ilgili şunları söyledi:

"Mevcut ortalama saatlik ücret yüzde 10,11, istediğimiz çekme oranı yüzde 6,60, çekme sonrası ortalama ücret yüzde 10,78, yeni ortalamaya seyyanen artış 1,75 lira, seyyanenen zamdan sonraki ortalama ücret 12,53, her yıla kıdem zammı (MESS Kıdem ortalaması 9,66) 0,15 lira, ortalama ücret talebimiz yüzde 13,98'dir. Çekme ile yıllar içinde oluşan ücret dengesizliklerini gidermek, seyyanen zamla üretim ve kar rekorları kıran Türk Metal üyesinin hakkını almak, kıdem zammı ile iş yerine verdiğimiz yılların karşılığını istiyoruz.

Yeni idari taleplerimizin de şunlar: Tamamlayıcı sağlık sigortası. Halen bazı iş yerlerinde görüşmeler yoluyla elde ettiğimiz bu haktan sözleşmeye yazarak tüm üyelerimizin yararlanmasını amaçlıyoruz. Böylece üyemiz, sağlık gibi önemli bir konuda , cebinden tek kuruş çıkmadan en az 400-500 liralık bir hizmetten yararlanmış olacak. Banka promosyonu. Kıdem tazminatımız kırmızı çizgimizdir. Onun için, kıdem tazminatımızın 30 gün olarak kalmasını güvence altına almak istiyoruz. Kıdem tazminatının güvencesiyiz. Sözleşmeye 'pazar tatil günüdür' diye yazdırmak istiyoruz. Küresel rekabetin kızışmasıyla, fiyat avantajı kazanmak isteyen iş yerleri, işçiler maliyetlerini minimuma düşürmeye çalışıyor. Bazı iş yerleri bunu verimlilik artışı ile sağlarken, diğerleri 'daha az zamanda daha çok iş yaptırarak' bütün yükü işçiye yüklüyor. Üyelerimiz için sürdürülebilir olmayan bu yolun derhal terk edilerek, soruna kalıcı ve akılcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Angajmanda söz sahibi olacağız. Ulusal ve dini bayramlar özel anlam taşıyan günlerdir. Bu yüzden tüm ulusun bir araya geldiği ulusal bayramlarda, tüm büyük ailenin bir araya geldiği dini bayramlarda çalışmanın da bir maliyeti olmalı. Bu günlerde yaptığımız mesailerde yüzde 200 istiyoruz. Bayramlarda ve tatillerde çalışana 4 yevmiye. Kayınvalide ve kayınbaba vefatında izin. Yüzde 15 postabaşı ve yüzde 10 bakım ve teknik personel tazminatı istiyoruz."

Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Orhan Demir, bu sözleşmenin çetin geçeceğini belirterek taslağın hayata geçirilmesi için sendika ve işçiler olarak her türlü demokratik haklarını kullanacaklarını sözlerine ekledi.

