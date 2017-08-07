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İncesu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:36
İncesu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
İncesu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Ağustos ayı olağan toplantısını yaptı.
Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'un başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, 7 Asıl 7 adet Ek gündem olmak üzere toplam 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İmar çalışmaları sebebiyle 1. oturum sonrası ara verildikten sonra Ağustos ayı 2. Bileşim toplantısı için toplanılarak 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Başkan Karayol, İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür etti ve alınan kararların İncesu'ya hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Karayol, Eylül ayı meclis toplantısının tarihini meclis üyeleriyle belirleyerek Ağustos ayı meclis toplantısı oturumunu kapattı.
(SK)

07.08.2017 14:38:26 TSI
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