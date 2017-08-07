ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muhtar Ölmezer son yolculuğuna uğurlandı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:38
Muhtar Ölmezer son yolculuğuna uğurlandı
Muhtar Ölmezer son yolculuğuna uğurlandı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Hayatını kaybeden Odunpazarı Paşa Mahallesi Muhtarı İsmail Behiç Ölmezer son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir karaciğer kanseri ile mücadele eden Ölmezer, hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Ölmezer'in cenazesi öğle namazına müteakip Tiryakizade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.
61 yaşındaki Muhtar Ölmezer'in cenazesine; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan Ölmezer'in 3 erkek çocuğunun bulunduğu öğrenildi.
(MSY-Y)

07.08.2017 14:41:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türk Meral, MESS ile toplu sözleşme masasına oturacak
YEREL

TÜRK MERAL, MESS İLE TOPLU SÖZLEŞME MASASINA OTURACAK
Seyitgazi'de 51 mahalleyi buluşturan düğün
YEREL

SEYİTGAZİ'DE 51 MAHALLEYİ BULUŞTURAN DÜĞÜN
Eskişehir'in yarım asan duayen ozanı Arif Çayır
YEREL

ESKİŞEHİR'İN YARIM ASAN DUAYEN OZANI ARİF ÇAYIR
Günyüzü 'Fehmi'sini kaybetti
YEREL

GÜNYÜZÜ 'FEHMİ'SİNİ KAYBETTİ
Şifalı doğal kaynak suyunda yüzme kursu
YEREL

ŞİFALI DOĞAL KAYNAK SUYUNDA YÜZME KURSU
Girilmez garaj
YEREL

GİRİLMEZ GARAJ
Odunpazarı kurban bağışlarını bekliyor
YEREL

ODUNPAZARI KURBAN BAĞIŞLARINI BEKLİYOR
Yabancı öğrenciler köy yaşamını gördü
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLER KÖY YAŞAMINI GÖRDÜ
Passolig ve kombine gösterene indirimli çay
YEREL

PASSOLİG VE KOMBİNE GÖSTERENE İNDİRİMLİ ÇAY
İnönüspor ve DSİ Bentspor piknikte buluştu
YEREL

İNÖNÜSPOR VE DSİ BENTSPOR PİKNİKTE BULUŞTU
İHH çatısı altında gençler Eskişehir'de buluşuyor
YEREL

İHH ÇATISI ALTINDA GENÇLER ESKİŞEHİR'DE BULUŞUYOR
Doğa içinde, &quot;Betonsuz 24 Saat&quot; geçirdiler
YEREL

DOĞA İÇİNDE, "BETONSUZ 24 SAAT" GEÇİRDİLER
Güvenlik İş'ten Başkan Kurt'a ziyaret
YEREL

GÜVENLİK İŞ'TEN BAŞKAN KURT'A ZİYARET
Eskişehir sabah saatlerin yağmura teslim oldu
YEREL

ESKİŞEHİR SABAH SAATLERİN YAĞMURA TESLİM OLDU