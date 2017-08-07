Muhtar Ölmezer son yolculuğuna uğurlandı
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ESKİŞEHİR (İHA) - Hayatını kaybeden Odunpazarı Paşa Mahallesi Muhtarı İsmail Behiç Ölmezer son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir karaciğer kanseri ile mücadele eden Ölmezer, hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Ölmezer'in cenazesi öğle namazına müteakip Tiryakizade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.
61 yaşındaki Muhtar Ölmezer'in cenazesine; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan Ölmezer'in 3 erkek çocuğunun bulunduğu öğrenildi.
(MSY-Y)
07.08.2017 14:41:23 TSI
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