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Karataş'ta Yörük Çadırı ve Turizm Danışma Bürosu açıldı



ADANA (İHA) - Adana'nın Karataş ilçesinde Yörük Çadırı ve Turizm Danışma Bürosu açıldı.

Karataş ve Yumurtalık Turizmi Geliştirme Altyapı Hizmet Birliği (ATGAB) ve Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal'ın başkanlığı döneminde turizm faaliyetleri ile Karataş ve Yumurtalık ilçelerinin tanıtımı için yapılan çalışmalar kapsamında Yörük Çadırı ve Turizm Danışma Bürosu'nun açılışı yapıldı.

ATGAB Başkan Ünal, geçmişten bugüne yaşanmış ve hala yaşanmakta olan birçok kültürel değerlerin bulunduğunu ve kaybolmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Değerlerin halkımıza tanıtılması aynı zamanda ilçemizin kültürel değerlerinin yaşatılması amacılyla hazırlanan Yörük Çadırını Karataş'a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yörük Çadırı ile birlikte Karataş'ın tanıtımına yine büyük katkı koyacak olan Turizm Danışma Büromuz da aktif olarak çalışmaya başladı. Gelen misafirler ve Karataşlıların bilgi alabileceği önemli bir çalışmayı hizmete sunduk" diye konuştu.

Açılışa, Karataş Kaymakamı Durmuş Gençer, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Kültür Turizm Müdürü Sabri Tari, ÇKA Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, Yumurtalık Platformu Başkanı Şaban Yetkin, Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde faaliyet gösteren Yörük dernekleri başkanları ve vatandaşlar katıldı.

(ELF-Y)



07.08.2017 14:41:49 TSI

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