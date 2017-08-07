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Yabancı öğrencilerden Nilüfer Belediyesi'ne ziyaret



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Erasmus Plus Gençlik Değişimi Projesi kapsamında farklı ülkelerden Bursa'ya gelen öğrenciler, Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret etti.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından onaylanan Erasmus Plus Gençlik Değişimi Projesi için farklı ülkelerden Bursa'ya gelen öğrenciler, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ni ziyaret etti. Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Bulgaristan, İspanya, Slovakya ve Letonya'dan gelen 43 öğrenci, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Nilüfer 'Barış Meclisi'ni de gezen öğrenciler, burada Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi'nin hizmetleri ile insan odaklı projeleri hakkında öğrencilere bilgi veren Başkan Yardımcısı Bukle Erman, öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı.

(MŞ)



07.08.2017 14:43:18 TSI

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