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Beypınarı sakinlerinden Başkan Sekmen'e içme suyu teşekkürü

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:42
Beypınarı sakinlerinden Başkan Sekmen'e içme suyu teşekkürü
Beypınarı sakinlerinden Başkan Sekmen'e içme suyu teşekkürü

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Beypınarı Mahallesi sakinleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, Öznü Yaylası'nın hayvan içme suyu problemini çözdüğü için teşekkür etti.
Beypınarı Mahalle Muhtarı Binali Kadıoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kilometrelerce mesafeden köyümüze hayvan içme suyu hattı döşendi. Yıllardır çiftçimizin kanayan yarası olan su problemi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in bir talimatıyla çözüldü" dedi.
Muhtar Kadıoğlu, şunları kaydetti: "680 nüfuslu 106 haneye sahip olan Beypınarı Mahallesi'nde yapılan söz konusu hizmetle yerleşim yerindeki tarım ve hayvancılık adeta canlandı. Mahalle sakinlerimiz ve besiciler söz konusu çalışmadan ötürü Başkanımıza sürekli teşekkür ediyor. Yaklaşık 1 saatte bin büyükbaş hayvanımız içme suyundan yararlanıyor. Eskiden su için dağı taşı aşıyorduk. Şimdi Elhamdülillah suyumuza kavuştuk. Cenab-ı Hak Başkanımızdan razı olsun. Onunla birlikte mahallelerimiz ve köylerimiz yatırımla, projeyle, alt ve üstyapıyla tanıştı."
(ERZ-ÖB-Y)

07.08.2017 14:43:54 TSI
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