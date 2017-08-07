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Niğde'de mahallelinin sarıkız örümceği paniği



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'de havaların ısınmaya başlaması ile birlikte ortaya çıkan sarıkız örümceği vatandaşlarda korkuya neden oluyor.

Niğde-Merkez Fertek Köyü ve Basın Evleri Sitesinde sık sık görüldüğü iddia edilen sarıkız örümceği vatandaşlarda korkuya neden olurken mahalle sakinleri yetkililerden çözüm bulmaları için yardım bekliyor.

Örümceğin özellikle geceleri ortaya çıktığını söyleyen mahalle sakinlerinden Lerzan Karabayır, ''Bu sıcaklarda evlerimizin kapısını penceresini açamıyoruz. Nasıl önlem alacağımızı bilemiyoruz. Bu örümcek türü kabusumuz oldu. Geçen gece mahallede bir kızın yanağını ısırmış. Kızı hemen hemen hastaneye götürmüşler çok şükür hemen müdahale edilmiş. Bu örümcek apartmanların içinde hatta 11. katta bile çıkıyor. Nasıl kurtulacağımızı bilmiyoruz'' dedi.



İki metreye kadar zıplayabiliyor

Örümceğin yaklaşık iki metreye kadar zıpladığını söyleyen Karabayır, ''Camlara, kapılara tel taktırmak da işe yaramadı. Bu örümcek bir şekilde dış kapıdan bile giriyor ve korkuyoruz. Giriş katta oturan sakinler diğer böcekler için aldığımız zirai tarım ilaçları bu örümceklerde işe yaramıyor üzerine bile sıktık ölmüyorlar. Bu örümcekler iki metre kadar zıplayabiliyorlar. Isırdığı zaman ısırdığı kişide yüksek ateşe ve ısırdığı yeri çürüttüğü söyleniyor. Bu örümcek şu ana kadar büyük bir vakıa yaşanmadı ancak her an tehlike altındayız'' diye konuştu.

(MB-YE-SK)



07.08.2017 14:44:48 TSI

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