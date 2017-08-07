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Ereğli Belediyesi, sele maruz kalan bölgelere anında müdahale etti

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:45
Ereğli Belediyesi, sele maruz kalan bölgelere anında müdahale etti
Ereğli Belediyesi, sele maruz kalan bölgelere anında müdahale etti

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, sağanak yağış sonrası sele maruz kalan Kutören Mahallesine anında müdahale ederek zararı en aza indirdi.
Kutören Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketi esnasında Ereğli Belediyesi ekipleri Başkan Özgüven'in talimatıyla bölgeye intikal ederek anında müdahalelerde bulundu. Belediye ekiplerin müdahaleleriyle sel en az zararla atlatıldı.
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Kutören Mahallemizde sel olayı yaşadık. Öncellikle bu afetten ötürü üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Başarılı bir çalışma ile anında müdahale eden ve zararı en aza indiren Belediye ekiplerimizi de tebrik ediyorum. Belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Sel felaketinde de Kutören Mahallemizde mağdur olan vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatarak greyder, Vidanjör ve ekibimizle yanlarında olduk. Kutören Mahallemiz sakinlerine ve selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.
Kutören Mahallesi sakinleri, "Yaşadığımız sel felaketinde yanımızda olan ve selden daha fazla zarar görmememiz için anında müdahale ederek özverili bir çalışma sunan belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz" dedi.
(AH-Y)

07.08.2017 14:48:21 TSI
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