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GTO üyelerine uzaktan ücretsiz eğitim

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:48
GTO üyelerine uzaktan ücretsiz eğitim
GTO üyelerine uzaktan ücretsiz eğitim

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - ODTÜ'nün yürüttüğü ve Gaziantep Ticaret Odasının çözüm ortağı olduğu e-öğretim projesi Bilge-İş kapsamında GTO üyesi işverenler ile çalışanları e-eğitimlerden ücretsiz yararlanabiliyor.
GTO Başkanı Hıdıroğlu proje ile ilgili "Üyemiz zaman yetersizliği nedeniyle Odamızda düzenlediğimiz bir eğitim programına katılamayabilir ama biz e-öğretim yoluyla bu hizmeti onların ayağına götürüyoruz'' dedi.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Oda üyesi işverenlerin ve çalışanlarının açık üniversite modelinde olduğu gibi evlerinden ya da işyerlerinden bilgisayar, tablet ve akıllı telefonları aracılığıyla eğitim alabileceklerini belirterek, "BİLGE-İŞ Projesi, KOBİ'lerin insan kaynağının güçlendirilmesi yoluyla ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.
GTO Başkanı Hıdıroğlu "Eğitimi Üyenin Ayağına Götürüyoruz"
"E-öğretim" olarak adlandırılan uzaktan eğitim modelinin, dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla uygulandığına dikkat çeken GTO Başkanı Hıdıroğlu, "GTO olarak üyelerimize verdiğimiz hizmetleri, bilim ve teknolojinin sunduğu imkanlar doğrultusunda yeniden şekillendiriyor ve çeşitlendiriyoruz. Günümüzde zaman çok değerli. Üyemiz vakit ayırıp Odamızda düzenlediğimiz bir eğitim programına katılamayabilir ama biz E-öğretim yoluyla bu hizmeti onların ayağına götürüyoruz. E-öğretimin en iyi yönlerinden biri zaman ve mekan sınırını ortadan kaldırmasıdır" ifadelerini kullandı.
E-öğretimin çok sayıda insana ulaşarak fırsat eşitliği sağladığının altını çizen Hıdıroğlu, "Üyelerimizin sektörlerindeki gelişmeleri takibi ve bilgilenmesi rekabette geri düşmemek adına büyük önem taşıyor. Ayrıca üyelerimiz ve çalışanları dersleri tamamlandıklarında başarılı çalışmalara imza atan ODTÜ'den sertifika alacaklar. Bu proje Gaziantep başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de de uygulanmaktadır" diye konuştu.
Girişimciliğin geliştirilmesi, nitelikli iş gücünün oluşturulması ve kalkınma için eğitimin şart olduğunu ifade eden Hıdıroğlu, "Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde klasik bir eğitim modeliyle insan kaynaklarımızı geliştiremeyiz. Bilimin ve teknolojinin sunduğu imkanları eğitim alanında mutlaka kullanmalı ve hayat boyu öğrenmeyi desteklemeliyiz" şeklinde konuştu.
(OE-Y)

07.08.2017 14:51:14 TSI
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