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Büyükler bahçede, küçükler eğitimde



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fındık toplamak için Ordu'ya gelen doğulu mevsimlik işçiler bahçede çalışırken, çocukları ise eğitim alıyor.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, fındık toplamak için Ordu'nun Fatsa ilçesine gelen mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması için Saraytepe Mahallesi'nde kurulan Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi(METİP) Projesi alanında incelemelerde bulundu.

Saraytepe Mahallesi'ndeki mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi projesi alanında eğitim gören çocukları sınıflarında ziyaret eden Müdür Saygın Atinkaya, "Konaklama alanında kurulan dersliklerde eğitim gören çocuklar ortamdan çok mutlular. Çocuklar bahçede değil de okulda eğitim görerek yaz tatillerini geçiriyorlar. Bu sayede eğitim-öğretim konusundaki eksikliklerini tamamlıyorlar" dedi.

Çocukların aileleri ile de görüşen Atinkaya, çocukların eğitimini aksatmamalarını ve eğitici öğretmenlere yardımcı olmalarını istedi.

(AA-SLH-Y)



07.08.2017 14:51:17 TSI

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