Milas'ta çözüm odaklı ziyaretler

Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'taki tüm mahalleleri ziyaret ederek, bölgenin ve mahallenin sorunlarını yerinde not eden Milas Kaymakamı Eren Arslan, Bafa Mahallesi'nde halkla bir araya geldi. Vatandaştan gelen talepleri dinleyen Kaymakam Arslan, sorunların çözümü için beraberindeki kurum amirlerine talimat verdi.

Halkla iççice çalışmalarını sürdürmeye devam eden Milas Kaymakamı Eren Arslan, Bafa halkıyla bir araya gelerek mahallinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Her hafta bir mahalleyi ziyaret eden Kaymakam Eren Arslan ve beraberindekileri, Bafa Mahalle Muhtarı Ahmet Özkaya ve mahalle halkı karşıladı.

Mahalle halkının dilek ve sıkıntılarını yerinde dinleyip çözüme ulaşması yönünde kurum müdürleriyle beraber mahalleyi ziyaret eden Arslan'ı mahalle ziyaretinde; Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas İlçe Jandarma Komutan Vekili S. Bahadır İyilikci, Milas İlçe Sağlık Müdürü M. Ergün Kırova, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Şube Müdürü Şaban Karakoç, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, 75.Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tarık Çubukçuoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Osman Ayvaz, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, ADM Müdürü Atilla Uzunoğulları ve Telekom Müdürü Birol Acar eşlik etti.

Öncelikle mahallede bulunmaktan mutlu olduğunu dile getiren Kaymakam Arslan, "Her hafta cuma günü planlı olarak yapmış olduğumuz mahalle ziyareti, halk buluşmasında bugün mahallenizde bulunmaktayız. Mahallenizin sıkıntılarını ve bu sıkıntıların çözüme ulaşması ayrıca tek ağızdan aktarılması hususunda kurum müdürlerimizle beraber burada bulunmaktayız. Mahalleniz ile ilgili dile getirmek istediklerinizi dile getirebilirsiniz. Ben mahallenizle ilgili aldım olduğum notların ve sıkıntıların giderilmesi için takipte olacağım." dedi.

Arkasından söz alan mahalle sakinleri özellikle Aydem ve su şebekeleri hakkında çektikleri sıkıntıları Kaymakam Arslan'a iletti. Kaymakam Arslan ise gerekli kurumlara talimat vererek durumun takipçisi olacağını belirtti.

Mahalle ziyareti sonrasında kısa bir süre önce evi yanan ve engelli oğluyla beraber yaşayan 85 yaşındaki Feride Çelebiyi ziyaret eden Arslan evin yapımı için gerekli işlemlerin en kısa sürede başlatılacağını belirtti. Daha sonra eşini trafik kazasında kaybeden ve iki engelli kızı ile beraber yaşayan Turcen Dönmez'i evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Bafa Jandarma Karakolunu da ziyaret eden Arslan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

07.08.2017 14:59:58 TSI

