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Karia sempozyumu sona erdi



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta bu yıl 10.'su düzenlenen Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu cumartesi günü yapılan konuşmaların ardından sona erdi. Sempozyumun ardından konuşmacılara plaket verildi.

Milas'ta 10.'su yapılan Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu'nun bu yılki programı cumartesi günü yapılan oturumların ardından sona erdi. Cuma günü başlayan sempozyumda bu yılın konusu Karia Sikkeleri oldu. Milas'ta Karialıların kültürünü araştırmak amacıyla yapılan sempozyuma Türk, İtalyan, Fransız, Alman ve İsveçli arkeologlar, kazı ekibi başkanları ve akademisyenler katıldı.

Sabah başlayan oturum, Prof. Dr. Bilal Söğüt'ün başkanlığıyla açıldı. İlk konuşmayı Yrd. Doç. Dr. İnci Türkoğlu yaptı. Keramos Sikkeleri'nin anlatıldığı konuşma ilgi ile dinlendi. Prof. Dr. Christof Berns'in yaptığı "Karya Mezarları: Paradigmalar-Dinamikler-Sosyal Gruplar" adlı konuşmada, "Milas'ta olmaktan çok mutluyum. Hem bilimsel, hem de manevi olarak Milas'ta olmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Turhan Kaçar "Karia'da Paganizm ve Hristiyanlık üzerine notlar", Prof. Dr. Celal Şimşek "Leodikela Kilisesi'nde yapılan çalışmalar", Doç.Dr. Olivier Can Henry "Labranda'da 2017 yılı yüzey araştırmaları" konulu konuşmalar yapıldı.

Daha sonra ise sırasıyla Doç. Dr. Ali Yalçın Tavukçu "Alabanda Kazısı", Yrd. Doç. Dr. Barış Gür " Karia'da Miken Aktivitelerinin İçeriği ve Ahhiyawa", Prof. Dr. Asuman Baldıran " Iasos 2016 Yılı Çalışmaları", Arş. Gör. Türkan Banu Güler "Otorkondeis Phyle'sinin Toprak Alım-Satım Kararları" ve Nezih Başgelen "Helenistik ve Roma Dönemlerinde Karia Bölgesinin Zenginlikleri" konuları hakkında sunumlar yapıldı.

Prof. Dr. Özgan ve Prof. Dr. Hellström onuruna düzenlenen sempozyumun sonrasında plaket töreni düzenlendi.

(DL-MB-Y)



07.08.2017 15:00:22 TSI

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