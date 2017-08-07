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Milasta Fenerbahçelilerden anlamlı ziyaret

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:59
Milasta Fenerbahçelilerden anlamlı ziyaret
Milasta Fenerbahçelilerden anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milaslı Fenerbahçeliler, M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek özel öğrencilerle bir araya geldi.
Milaslı Fenerbahçeliler, özel öğrencilerle vakit geçirebilmek için M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde buluştu. Oldukça kalabalık bir grupla rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Fenerbahçeliler, özel öğrencilere yemek dağıttı. Yemekten sonra müzikle birlikte çeşitli danslar yapılırken öğrencilerin ziyaretten memnun kaldığı görüldü. Milas Fenerbahçeliler Grubu Başkanı Hasan Tuzla, "Ziyaret kararını geçtiğimiz günlerde oynanan bir maçın ardından aldık. Bizler Milaslı Fenerbahçeliler Grubunu oluşturduktan sonra sadece maç izlemekten ibaret olmadığımızı her platformda belirtiyoruz. Bugün burada Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ne kadar büyük olduğunu gösteriyoruz. Fenerbahçe, halkın takımıdır. Bu özel insanlar her zaman hatırlamayı hak ediyor." dedi.
Milaslı Fenerbahçeliler Grubu'nu tanıtan Tuzla, "Kısa sürede 250'ye yakın üyemiz oldu. Dernekleşme yolunda ilerliyoruz. Milas'ta her türlü etkinliğe katılmaya özen gösteriyoruz." sözlerini kullandı.
(DL-MB-S)

07.08.2017 15:00:40 TSI
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