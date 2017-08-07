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10 çocuk annesi yıkılan merdivenin altında kaldı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:59
10 çocuk annesi yıkılan merdivenin altında kaldı
10 çocuk annesi yıkılan merdivenin altında kaldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da, kirada oturdu derme çatma evinin merdivenlerinin altında kalan kadın, şans eseri kurtuldu.
Merkez, Yavuz Selim Mahallesi'nde ikamet eden ve 3 yıl önce eşini kaybeden 10 çocukla annesi Hayat Tufan, kirada oturduğun derme çatma evin bahçesinde temizlik yaptığı sırada yıkılan beton merdivenin altında kaldı. Çevredeki komşularının yardımıyla molozların altından çıkarılan Tufan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tufan, "Eşimi kaybedince 10 çocuğumla ortada kaldık. Yardımseverlerin desteğiyle geçinmeye çalışıyordum. Derme çatma olan evimizin merdivenleri yıkılınca altında kaldım. Hayatımı son anda kurtardım. Oturduğumuz evin banyo ve tuvaleti dışarıda ve yaz kış perişan oluyoruz. En küçük çocuğum 9, en büyüğü ise 23 yaşında. Dulluk maaşıyla hayat mücadelesi veriyoruz" dedi.
(MŞY-MP-Y)

07.08.2017 15:00:50 TSI
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