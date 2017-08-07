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Milas'ta üst "motosiklet" yolu tepkisi



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Geçtiğimiz yıl hızlı bir şekilde inşa edilerek yayaların güvenliği adına kullanıma açılan Muğla'nın Milas ilçesindeki 23 Nisan Bulvarı üzerindeki üst geçitler motosiklet sürücüleri tarafından kullanılmaya başlandı.

Milas'ta geçtiğimiz yıl Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bulvar üzerinde yaya geçişinin yoğunlaştığı iki noktaya üst geçit inşa etti. Pomelon Alışveriş Merkezi ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nın bulunduğu iki yerde montajı tamamlandıktan sonra halkın kullanımına açılan üst geçitler, motosiklet sürücüleri tarafından tercih edilmeye başlandı.

Yayaların güvenle karşıdan karşıya geçebilmesi için inşa edilen üst geçitleri artık motosikletliler kullanıyor.

Trafikten kurtulmak amaçlı, üst geçitten karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüleri; hem kendi canını hem de üst geçidi kullanan yayaların canlarını hiçe sayıyor.

Motosiklet sürücüsünü, üst geçitte gördükleri an oldukça şaşırdıklarını ifade eden yayalar: "Üst geçitler açıldıktan sonra güvenle kullanmaya başladık. Ama artık motosiklet sürücülerinin anayol yerine, üst geçidi kullanarak karşıya geçmeye başlaması bizim için oldukça tehlikeli. Trafikte belli kurallar vardır. Yaya olarak haklarımızı, üst geçidi işgal ederek motosikletliler çiğnemeye başladı. Biz motosikletlilerin, üst geçidi kullanarak canımıza kast etmesini istemiyoruz. Motosikletliler, yaptığı davranışla kazaya davet çıkarmaya başladı. Yetkililerden, bu konuda yardım bekliyoruz." dediler.

(DL-MB-Y)



07.08.2017 15:02:59 TSI

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