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Milas'ta kedi yavrusunu iple bağladılar

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:01
Milas'ta kedi yavrusunu iple bağladılar
Milas'ta kedi yavrusunu iple bağladılar

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Bir kedi yavrusunun Milas'taki TOKİ konutlarında iple bahçeye bağlanması, hayvanseverlerden tepki çekti.
Milas TOKİ konutlarında 3/B'de yer alan apartmanın bahçesine yaşanan ilginç olayda, bir kedi yavrusu adeta bir köpek gibi iple bağlandı. Bir süre sonra boynundaki ipi çıkarmak isterken dolaşan kedi yavrusu, mahsur kaldığı yerden kurtulamayınca miyavlamaya başladı.
Kedi yavrusunun iple bağlanmasına tepki gösteren hayvanseverler, "Kedinin yardım çığlıklarını duyunca, bu uygulamayı yapanlardan hayvanın serbest bırakılmasını istedik. Ancak bir sonuç alamadık ve kediyi beslediklerini söylediler. Bir kedi
bu şekilde bağlanarak beslenmez. Bu uygulama kediye işkence niteliği taşıyor. Bu naylon ip kedinin boynunu kesebilir." diyerek kedi yavrusuna yapılan uygulamaya son verilmesini istediler.
(DL-MB-Y)

07.08.2017 15:03:36 TSI
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