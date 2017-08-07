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Milaslı sporcular, Türkiye adına mindere çıkacak



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Günde 4 saat çalışarak şampiyona hazırlıklarını sürdüren Milli Güreşçi Erkan Uysal ve Naci Günbey, 5-10 Ekim tarihinde Bulgaristan'da yapılacak olan dünya güreş şampiyonasına katılacak.

Dünya üçüncüsü olarak Türkiye'nin gurur olan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın güreşçisi Erkan Uysal ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un güreşçisi Naci Günbey, 5-10 Ekim tarihinde Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde düzenlenecek olan 35 yaş üstü serbest sitil dünya güreş şampiyonasına katılacak.

Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'nde günde 4 saat çalışarak şampiyona hazırlıklarını aralıksız sürdüren Uysal 76 kilogramda, Günbey ise 100 kiloda mücadele verecek.

Mindere şampiyon olmak için çıkacaklarını söyleyen Uysal, geçtiğimiz yıl Polonya'da yapılan dünya şampiyonasında 3. olduğunu belirterek, "Polonya'da düzenlenen şampiyonada dünya üçüncüsü olarak bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmanın gururunu yaşadım. Bu yıl dünya şampiyonu olabilmek için var gücümle çalışmalara devam ediyorum. Bu konuda maddi manevi desteklerini benden esirgemeyen, spora ve sporcuya verdiği desteklerle takdir toplayan Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat'a teşekkür ediyorum. Yurt dışında elde ettiğim başarılara ortak olan, sevincimi paylaşan Milas halkına, Türk milletine de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

18 yıldır güreş yaptığını belirten 36 yaşındaki Günbey, dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini ifade ederek şunları kaydetti: "Kırkpınar'da yağlı güreşlerde farklı boylarda başarılarım var. Minder güreşinde de çeşitli derecelerim var. Kıbrıs'ta 200 yılında ordu takımında güreştim ve burada şampiyonluğum bulunuyor. Erkan ağabeyimin tavsiyesiyle şampiyonaya katılmaya karar verdim ve beraber hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tek amacım Bulgaristan'da bayrağımızı gururla dalgalandırmak. Şampiyonaya katılmamda maddi ve manevi desteklerini benden esirgemeyen Bodrum Belediyesi Başkanı Mehmet Kocadon'a teşekkürler ediyorum."

(DL-MB-S)



07.08.2017 15:04:04 TSI

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