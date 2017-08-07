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Sason'da 9 çiftçiye 333 adet koyun dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 9 çiftçiye toplamda 333 koyun dağıtıldı.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında uygulanan genç çiftçi projelerinin desteklenmesi programı çerçevesinde hibe desteği almaya hak kazanan genç çiftçilere küçükbaş hayvanları teslim edildi. Sason ilçesinde hibe desteği kazanmış 9 kişiden sekizin kadın olması dikkat çekti. İlçesinin su deposu yanında gerçekleşen dağıtım töreninde konuşan ilçe tarım Müdürü Sami Gümüşten, koyunların genç çiftçilere hayırlı olması dileklerinde bulundu. Gümüşten, "2017 genç çiftçi projesi kapsamında ilçemizde hibe almaya hak kazanan dokuz çiftçimizin koyunların dağıtımını yapıyoruz. Her bir çiftçimize 35 adet dişi koyun iki adette koç olmak üzere 37 adet koyun verdik" dedi.

Hibe desteği alan vatandaşlardan Umut Tiryaki, "Genç çifti projesine başvurduk. İki ay sonra ilçe tarımdan beni de aradılar. 35 dişi, 2 koç olmak üzere toplamda 37 koyun verdiler. Besleyip daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Bunlarla geçimimi sağlayacağım. İnşallah hayır olur" dedi.

(MŞY-MP-Y)



07.08.2017 15:07:08 TSI

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