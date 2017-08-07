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Çelikcan: "Daha yeşil bir Yüreğir için çalışıyoruz"

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:06
Çelikcan: "Daha yeşil bir Yüreğir için çalışıyoruz"
Çelikcan: "Daha yeşil bir Yüreğir için çalışıyoruz"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, daha yeşil ve çocuklarının yüzü gülen mutlu bir Yüreğir için çalıştıklarını ifade etti.
Çelikcan, yaptığı açıklamada, Yüreğir'in; açılışını yaptıkları 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın, 30 dönümlük Kültür Park ve Seyhan Nehri kıyısı fidanlık alanda proje çalışmaları süren parkın yanı sıra tamamlanan ve yapımı devam eden irili ufaklı onlarca park ile daha yaşanabilir bir ilçe olma yolunda ilerlediğini belirtti.
Yapımı tamamlanan Akpınar Çocuk Parkı ve Spor Kompleksi ile Esenler Mahallesi Parkı'nın kısa sürede açılışının yapılacağını vurgulayan Çelikcan, Yeşilbağlar, Koza, Yunusoğlu- Hürriyet, Karacaoğlan, Atakent-Dedekorkut parklarının yapım çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.
Göreve geldikleri 2009 yılından bugüne Yüreğir'de büyük bir değişim yaşandığını belirten Çelikcan, "Yüreğir her geçen gün gelişiyor büyüyor. Parklarımızı, modern dinlenme, oyun ve spor alanlarımızı Yüreğirlinin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bitkilendirme çalışmalarımız sürekli olarak yapılıyor. Yakın zamanda tamamladığımız iki parkımızın daha açılışını yapacağız" dedi.
Çelikcan, 23 bin metrekare olan park ve yeşil alanlara 84 bin metrekare daha yeni park yaparak 5 kat artırıp 107 bin metrekare park ve yeşil alana çıkardıklarını ifade ederek, "75 adet yeni spor tesisi ve park inşa ile mevcut park ve spor tesisi sayımızı 200'ün üzerine çıkardık. Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana park ve yeşil alana büyük yatırımlar yaparak Adanalının Yüreğir'de nefes almasını hedefledik. Daha yeşil ve çocuklarının yüzü gülen mutlu bir Yüreğir için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
(ELF-Y)

07.08.2017 15:08:19 TSI
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