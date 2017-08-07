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Su elçileri Beyşehir'de yarıştı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Avrupa Birliği (AB) destekli "Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek" projesi kapsamında, ilki bir süre önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen oryantiring yarışlarının ikincisi Konya'nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirildi.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanı ile Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve TRT Genel Müdürlükleri işbirliği ile yürütülen oryantiring yarışlarının Beyşehir ayağına Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Beyşehir Belediyesi de destek verdi.

Beyşehir Gölü kenarında düzenlenen yarışmalar öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün bulunduğu Beyşehir Gölü kıyısında ilk kez böyle bir etkinliğe imza attıklarını dile getirdi. Başkan Özaltun, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü 12-25 yaş aralığındaki bu yarışmanın genç katılımcıları sadece Konya'dan değil, Türkiye'nin farklı illerinden ilçemize geldiler. Buradaki amaç su bilinci oluşturmak, suyun ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalık yaratmak. Aynı zamanda, bu etkinliğin ilçemizin tanıtımına da önemli katkılar sunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

DSİ Genel Müdürlüğü AB İlişkileri Müdür Yardımcısı Özgür Aydıncak da, "Umuyorum, güzel bir etkinlik olacak ve istediğimiz hedefe, suyun son kullanıcılarının suyu kıymetli bir şekilde kullanmasını anlatma noktasında amacımıza ulaşmış olacağız. İnşallah, bu yarışmaya katılan gençlerin hepsinin de birer su elçileri olacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Faruk Altınok ise,. oryantiring sporunun, doğası gereği genellikle su havzalarının etrafında yapıldığına vurgu yaparak, "Ondan dolayı bu projeye destek verdik. Bir hekim olarak, bu sporu yapmanızı istiyoruz. Çünkü sporla uğraşırsanız, oryantiring sporu yaparsanız depresyondan da uzak kalırsınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tarihi Taşköprü üzerinde başlayan koşarak oryantiring yarışmalarına Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'un sembolik olarak katılımı ile start verildi. Yarışmalara 12-25 yaş aralığındaki gençler ile yetişkin bireylerin de aralarında olduğu 300'e yakın kişi katıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara madalya ve ödülleri düzenlenen törende verildi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yarışlarda dereceye girenleri ayrıca göl üzerinde Beyşehir Belediyesi'ne ait jetboat turuyla ödüllendirdi.

(ARÖ-AH-Y)



07.08.2017 15:08:23 TSI

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