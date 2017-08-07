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Kulalı üreticilere büyükbaş hayvan desteği

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:06
Kulalı üreticilere büyükbaş hayvan desteği
Kulalı üreticilere büyükbaş hayvan desteği

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde Süt Üreticileri Birliği üyelerine ithal Simental ırkı gebe düve dağıtılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında 42 çiftçiye 375 damızlık düve dağıtılacak.
Kula'da Süt Üreticileri Birliği tarafından birlik üyelerine ithal Simental ırkı gebe düve dağıtılması amacıyla hazırlanan proje tamamlandı. Kula Süt üreticileri birliği proje kapsamında gebe düve alacak olan üyeleri ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Süt üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, hazırlanan proje kapsamında 8 ay önce başlattıkları çalışmanın sonuna gelindiğini söyleyerek, "Süt Üreticileri Birliği olarak üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda bir proje hazırladık. Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden teknik destek aldık. Ziraat Bankası Kula Şube Müdürü ile de fikir alışverişinde bulunduk. Çok şükür bugün projemizi tamamlayarak gebe düvelerimizin alımı için yurt dışına gidiyoruz" dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın süt hayvanı ithali için izin verdiğini belirten Uysal, "Süt Üreticileri Birliği olarak üyelerimiz için proje üretiyoruz. Simental gebe düve ithalatı yapmak için görüşmelerimizi yaptık. Kula'da çiftçinin gelir düzeyini artırmak ve üretim kalitesini Avrupa standartlarına getirebilmek amacıyla 42 çiftçiye 375 damızlık düve projesini tamamladık şimdi sıra gebe düveleri Türkiye'ye getirerek çiftçilerimize dağıtımını yapacağız" diye konuştu.
Uysal, projenin ilk etabında dağıtılacak olan 375 hayvanın Uşak'a geldikten sonra 21 günlük karantina süresinin ardından üreticilere dağıtımının başlanacağını söyledi. Üreticilerin ahırlarında bulunan hayvanların genelde et verimi düşük hayvanlardan oluştuğuna dikkat çeken Uysal, "Çiftçimizin hem daha fazla gelir elde etmesi hem de hayvanlarını ıslah etmesini sağlamak amacıyla proje hazırladık. Ekim ayı sonunda ilk etap düvelerimizi üreticilerimize dağıtacağız. Kula'daki üreticinin daha fazla gelir elde etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam edecek" dedi.
(AY-Y)

07.08.2017 15:09:15 TSI
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