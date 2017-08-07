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Vali Güvençer genç çiftin nikah şahidi oldu



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MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, evlilik kararı alan Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Yusuf Kıyışkan ile Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler biriminde çalışan Derya Barış'ın nikah şahitliğini yaptı.

Manisa'da Kadriye-Cemil (merhum) Kıyışkan çiftinin çocukları Sağlık İl Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Yusuf Kıyışkan, gönlünü kaptırdığı Nazmiye-Yılmaz çiftinin gazetecilik yaptıktan sonra Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Biriminde çalışmaya başlayan kızları Derya Barış ile hayatını birleştirdi.

Genç çiftler kına gecesini Salihli Büyükhan Düğün Salonunda yaparken, nikah töreni ise Şehzadeler ilçesindeki tarihi Bedesten'de gerçekleştirildi. Nikah merasiminde Derya ile Yusuf'un nikahını Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal kıyarken nikah şahitliklerini ise Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, Büşra Derse ve Şeyma Karagöz yaptı.

Vali Güvençer, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını takdim ederken Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur da genç çiftleri bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

(SC-Y)



07.08.2017 15:09:50 TSI

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