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80 Yaşındaki Osman dede'nin yetiştirdiği organik üzümlere yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Ayten Işık

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te organik üzüm yetiştiren 80 yaşındaki Osman Yolveren, yetiştirip sattığı üzümler yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep'in Araban İlçesi'nde çiftçilik yapan 80 yaşındaki Osman Yolveren, ilerleyen yaşına rağmen organik olarak, yetiştirdiği üzümleri satarak geçimini sağlıyor. Tarladaki üzümleri ile gece gündüz ilgilenen Yolveren, topladığı üzümleri ise tırtır olarak bilinen motorun kasasına yükleyerek sokak sokak dolaşıyor.

Kilis karası olarak bilinen siyah üzümleri hiç ilaç kullanmadan yetiştirdiğini anlatan yaşlı adam, ilçenin belli bölgelerinde bulunan daimi ve özel müşterilerinin de olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır üzüm üreticili yaptığını vurgulayan Osman dede, "Üzümleri, uzun yılların bana kazandırdığı tecrübe ve bilgiyle insan sağlığı ve faydalı böceklere zarar verecek hiçbir kimyasal ilaç kullanmadan bin bir zahmet ile yetiştiriyorum. Kilis karası olarak bilinen bu üzümleri yetiştirdiğim bağa, yıl boyunca tırtır olarak bilinen motorumla giderek, çalışıyorum. Hasat döneminde ise emek verip gözüm gibi koruyarak yetiştirdiğim her bir habbesi şifa kaynağı olan üzümlerimi yine motoruma yükleyip başka üzüm yemeyen ve ailesine de yedirmeyen daimi müşterilerime götürüyorum. Özel müşterilerim hiç bir ilaç kullanmadan ürettiğim bu organik üzümlerden 4-5 kilogram alarak, evlerine götürüyor. Yolda üzümlerimi gören insanlar da benim üzümlerimi tanıyor ve istiyor" diye konuştu.

Hiç bir canlıya zarar vermeden üzüm yetiştirmeye devam edeceğini belirten yaşlı adam, "Bu güne kadar hak yemedim, insanlara zarar verici davranışlardan hep kaçtım. Bu yaştan sonra da Allah'ın izniyle sağlıksız üzüm yetiştirip insan sağlığına ve Araban Ovası'ndaki faydalı böceklere zarar verecek kimyasal ilaçlar kullanmam inşallah. Bunu bilen vatandaşlar da özenle salkım salkım kesip getirdiğim üzümleri bir kaç saat içerisinde bitiyor" şeklinde konuştu.

Siyah üzümün faydası

Osman Yolveren, üzüm ile ilgili uzmanların yaptığı araştırmalar olduğunu hatırlatarak, üzümün aspirin gibi kanı sulandırdığı ve böylece koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu özelliğinin bulunduğunu ifade etti. Üzümlerin kilosunu 2.5 TL'den sattığını belirten Yolveren, kimseye muhtaç olmamak üzüm yetiştirmeye ve satmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

(AKG-SD-Y)



07.08.2017 15:10:07 TSI

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